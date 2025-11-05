San Zaccaria | Il Santo Celebrato il 5 Novembre

Chi è San Zaccaria?. San Zaccaria è una figura venerata in diverse tradizioni cristiane, celebrato il 5 novembre. È noto principalmente come il padre di Giovanni Battista e marito di Elisabetta, cugina della Vergine Maria. La sua storia è narrata nel Vangelo di Luca, dove viene descritto come un sacerdote giusto e devoto, al servizio del Tempio di Gerusalemme. Perché è diventato Santo?. Zaccaria divenne santo per la sua fede incrollabile e per il ruolo cruciale che ha avuto nella storia della salvezza cristiana. Secondo il racconto evangelico, ricevette l'annuncio dell'arcangelo Gabriele che avrebbe avuto un figlio, Giovanni, nonostante la sua età avanzata e la sterilità di Elisabetta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

