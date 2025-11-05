San Siro venduto a Inter e Milan | la Procura indaga per turbativa d’asta sul rogito

Lo stadio di San Siro è passato ufficialmente di proprietà delle due squadre di calcio milanesi. Nella mattina del 5 novembre, è stato firmato il rogito che sancisce la vendita dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe dal Comune di Milano a Inter e Milan. Il prezzo finale dell’operazione ammonta a 197 milioni di euro, come stabilito dalla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre, dopo una lunga maratona notturna. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato congiunto delle due società, che hanno definito questo passaggio come un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i club. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - San Siro venduto a Inter e Milan: la Procura indaga per turbativa d’asta sul rogito

Contenuti che potrebbero interessarti

#SanSiro venduto a #Inter e #Milan, è ufficiale! Intanto la Procura indaga, ecco per quale reato - X Vai su X

SAN SIRO SOLD OUT. Venduto ogni tagliando per Milan-Roma. - facebook.com Vai su Facebook

Pagina 2 | San Siro venduto a Inter e Milan, è ufficiale! Intanto la Procura indaga, ecco per quale reato - Firmato il rogito che sancisce il passaggio di proprietà dello stadio e delle aree limitrofe dal Comune di Milano alle due società ... Si legge su tuttosport.com

San Siro, stadio venduto a Milan e Inter: oggi la firma del rogito - Dopo 90 anni, lo stadio Meazza, acquisito nel 1935 dal Comune di Milano, cambierà proprietà. Scrive tg24.sky.it

San Siro venduto a Inter e Milan a rate, c’è la firma: quanto è costato lo stadio - La tanto attesa firma è infine giunta e Inter e Milan possono finalmente dare inizio al lungo processo di demolizione e costruzione ... Da quifinanza.it