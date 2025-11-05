San Siro venduto a Inter e Milan a rate c’è la firma | quanto è costato lo stadio

Ora è ufficiale: San Siro è ufficialmente di Inter e Milan. È stato un lunghissimo percorso, con tantissimi ostacoli superati dal sindaco Sala. Finalmente è stata firmato il rogito, che consente ai club di diventare proprietari non soltanto della storica struttura, ma anche delle aree limitrofe. San Siro venduto. Tutto è avvenuto in centro a Milano, con l’incontro presso lo studio del notaio Filippo Zabban che ha avuto inizio alle 7:30. Sono state necessarie svariate ore, con i dirigenti di Inter e Milan impegnati fino alle 12, circa. Al netto delle ultime pratiche ancora necessarie, le firme ci sono e quelle rappresentano il fulcro della vicenda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - San Siro venduto a Inter e Milan a rate, c’è la firma: quanto è costato lo stadio

