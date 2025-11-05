San Siro ufficiale la vendita ad Inter e Milan | la firma è avvenuta

San Siro. La città di Milano entra ufficialmente in una nuova era sportiva e urbana. AC Milan e FC Internazionale Milano hanno annunciato di aver firmato l’atto di acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, che comprende lo stadio Giuseppe Meazza e l’intera area circostante. Si tratta di una svolta storica, poiché per la prima volta l’impianto sarà controllato direttamente dai due club che lo hanno reso leggendario. Il progetto segna l’inizio di un intervento di profonda trasformazione, con la volontà di mantenere San Siro al centro del tessuto cittadino, ma con una visione moderna e internazionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

