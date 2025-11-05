San Siro sotto indagine Inter e Milan già tremano | accusa per turbativa d’asta
San Siro indagine. La giornata che avrebbe dovuto sancire soltanto una svolta storica per la città di Milano si è improvvisamente caricata di tensioni e interrogativi. Mentre Inter e Milan annunciavano ufficialmente la firma del rogito che sancisce l’acquisizione di San Siro e dell’area circostante, l’ ANSA comunicava in contemporanea che la Procura di Milano ha aperto un’indagine per turbativa d’asta. Un cortocircuito temporale che mette sullo sfondo un’ombra giudiziaria in quello che sarebbe dovuto essere un momento celebrativo. Secondo le informazioni rese pubbliche, l’indagine è in corso e riguarda le modalità con cui il bando del Comune di Milano sarebbe stato strutturato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
