San Siro si indaga per turbativa d’asta e sul bando per la vendita I pm di Milano sentono il fondatore di Sì Meazza
Era dall’estate scorso che sullo stadio San Siro aleggiava l’ipotesi di un’inchiesta. Dopo che la procura di Milano aveva annunciato l’inchiesta sulla speculazione urbanistica, erano emersi anche accertamenti sull’area intorno al Meazza. E oggi – nel giorno in cui è stata firmata la vendita a Milan e Inter – la notizia che bisogna registrare è l’indagine dei pm per turbativa d’asta. Mercoledì mattina – come apprende l’Ansa – è stato sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promoter Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza. In una lettera aperta al sindaco, Trotta aveva rivelato che insieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo avrebbe voluto fare una offerta per lo stadio, ma che era stato impossibile partecipare al bando del Comune per le tempistiche troppo strette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
