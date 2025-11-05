San Siro rogito firmato per 197 milioni | la procura apre un’indagine sulla vendita Cosa sta succedendo e le possibili conseguenze

San Siro, firmato il rogito per 197 milioni. La Procura indaga sulla vendita per turbativa d'asta, Trotta sentito dai pm. Questa mattina segna una svolta storica per il calcio milanese. È stato infatti firmato l'atto di vendita, il rogito, che trasferisce la proprietà dello Stadio San Siro e delle aree circostanti dal Comune di Milano ai due club, Inter e Milan. L'operazione, che segue la delibera approvata dal Consiglio comunale sulla compravendita, si è chiusa per un importo complessivo di 197 milioni di euro. Con questa firma, i due club diventano proprietari dell'iconico impianto. Tuttavia, sull'intera operazione si addensa un'ombra giudiziaria pesante.

