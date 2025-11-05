San Siro passa nelle mani di Inter e Milan | firmato il rogito ma ora la Procura indaga per turbativa d' asta

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano indaga per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. La notizia arriva proprio nel giorno in cui è stato firmato il rogito notarile per la cessione del Meazza alle due società dopo il via libera del consiglio comunale del. 🔗 Leggi su Today.it

