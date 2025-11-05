San Siro passa a Inter e Milan firmato il rogito Ma la procura indaga per turbativa d' asta

Un tempismo strabiliante. Nel giorno in cui lo stadio di San Siro passa di proprietà, con la firma - proprio stamattina - del rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Inter e Milan, arriva la notizia che la procura di Milano sta indagando sulla compravendita con l'ipotesi di turbativa d'asta. La firma del rogito fa seguito alla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre: il prezzo di vendita di stadio e aree è di 197 milioni di euro. Secondo quanto apprende l'ANSA, proprio questa mattina, nell'ambito dell'inchiesta è stato sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promoter Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, e tra i promotori del comitato Sì Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - San Siro passa a Inter e Milan, firmato il rogito. Ma la procura indaga per turbativa d'asta

News recenti che potrebbero piacerti

CdS - Tutto #Oaktree passa a #Brookfield: le cifre. Nessun collegamento con l'operazione San Siro - X Vai su X

? | Prima giornata del campionato 1986-87, l'Ascoli passa a San Siro con una rete rocambolesca di Barbuti - facebook.com Vai su Facebook

San Siro passa a Inter e Milan: firmato il rogito per la cessione dello stadio ai club - Lo stadio Giuseppe Meazza e le aree limitrofe diventano di proprietà di Inter e Milan. Riporta tuttomercatoweb.com

San Siro, lo stadio venduto a Inter e Milan per 197 milioni. Ma la Procura indaga per «turbativa d'asta» - È stato firmato questa mattina il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree ... Si legge su msn.com

San Siro: firmato il rogito, la Scala del calcio passa a Milan e Inter (RCO) - La 'Scala del calcio', uno degli impianti sportivi piu' famosi al mondo, passa ufficialmente di mano. Come scrive ilsole24ore.com