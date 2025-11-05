San Siro ombre sulla vendita dello stadio a Inter e Milan | la Procura indaga per turbativa d’asta! Cosa succede

Inter News 24 adesso. Una giornata dai due volti, storica e tesa, per il futuro di San Siro. Proprio nelle stesse ore in cui i rappresentanti di Inter e Milan si trovavano nello studio notarile per la firma del rogito – l’atto che trasferisce ufficialmente la proprietà dello stadio Meazza dal Comune ai due club dopo 90 anni – l’agenzia di stampa ANSA ha lanciato una notizia destinata a creare scossoni: la Procura di Milano ha aperto un’indagine per l’ipotesi di reato di turbativa d’asta sulla cessione dell’impianto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, ombre sulla vendita dello stadio a Inter e Milan: la Procura indaga per turbativa d’asta! Cosa succede

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milan-Roma 1-0, Pavlovic punisce, Maignan eroe: Dybala si arrende al dischetto A San Siro va in scena una partita che sa di storia e orgoglio, di ambizioni e ferite. Il Milan di Allegri torna a vincere e lo fa nel modo più sofferto e simbolico possibile: piegando la - facebook.com Vai su Facebook

San Siro ora appartiene a Milan e Inter: firmato il rogito per la vendita - E' uscita la nuova puntata di "Frontale", newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Secondo affaritaliani.it

Vendita San Siro, la Procura indaga per turbativa d'asta - Sulla compravendita dello stadio di San Siro, per il quale è previsto oggi il rogito notarile, la Procura di Milano sta indagando per turbativa d'asta. Si legge su ansa.it

Ufficiale, Milan e Inter hanno acquistato l'area di San Siro - I due club, con un comunicato congiunto, hanno annunciato di aver siglato oggi l'atto di vendita con il Comune di Milano per l'acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio ... Si legge su corrieredellosport.it