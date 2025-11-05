San Siro novità sui lavori per il nuovo stadio | cerchiata questa data

Inter News 24 San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Come riportato da Calciomercato.com, mercoledì 5 novembre è stato un giorno storico per Inter e Milan. I due club hanno infatti firmato il rogito notarile per il passaggio di proprietà di San Siro dal Comune di Milano alle due società, che diventano così ufficialmente proprietarie dell’impianto sportivo. Una svolta epocale, arrivata a dieci giorni dall’ultima data utile: la scadenza del 10 novembre, oltre la quale sarebbe scattato il vincolo architettonico per i settant’anni del secondo anello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, novità sui lavori per il nuovo stadio: cerchiata questa data

