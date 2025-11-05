San Siro Milan e Inter firmano il rogito

Lo stadio di San Siro è ufficialmente di proprietà di Milan e Inter. Con la firma del rogito, il Comune ha ceduto l’impianto e le aree circostanti ai due club, sancendo il passaggio di proprietà. Il sindaco Giuseppe Sala aveva spiegato il rinvio della firma rispetto alla data inizialmente fissata come legato a «questioni tecniche tra le società più che con il Comune», in riferimento ad aspetti finanziari interni ai club. L’atto notarile, siglato nello studio milanese di Filippo Zabban, è iniziato alle 10 e si è concluso due ore più tardi. All’uscita, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha commentato: «Le cose belle richiedono sempre tempo». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - San Siro, Milan e Inter firmano il rogito

