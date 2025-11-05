San Siro | la proprietà passa dal Comune di Milano a Inter e Milan

AGI - A quanto apprende l'AGI, Inter e Milan con il Comune di Milano hanno firmato l'atto di vendita di San Siro e delle aree circostanti. La firma del rogito è avvenuta questa mattina nello studio del notaio Filippo Zabban. "La realizzazione del nuovo stadio e dell'intervento di rigenerazione urbana per l'area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club - scrivono le squadre -. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - San Siro: la proprietà passa dal Comune di Milano a Inter e Milan

Scopri altri approfondimenti

Mercoledì nei piani dei club è il giorno per firma e annuncio. L'impianto di San Siro dopo 90 anni smetterà di essere proprietà del Comune di Milano - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, adesso è ufficiale: lo stadio diventa proprietà di Inter e Milan - Ad annunciarlo sono i due club che, attraverso una nota congiunta, hanno reso noto di aver firmato il rogito per l'acquisto dal Comune di Milano ... Riporta lalaziosiamonoi.it

San Siro passa sotto la proprietà di Milan e Inter: firmato il rogito stamattina - Stamattina, infatti, è stato firmato il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da ... Lo riporta corrieredellosport.it

San Siro venduto a Inter e Milan, è ufficiale! Intanto la Procura indaga, ecco per quale reato - Firmato il rogito che sancisce il passaggio di proprietà dello stadio e delle aree limitrofe dal Comune di Milano alle due società ... Come scrive tuttosport.com