San Siro | la proprietà passa dal Comune di Milano a Inter e Milan

Agi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - A quanto apprende l'AGI, Inter e Milan con il Comune di Milano hanno firmato l'atto di vendita di San Siro e delle aree circostanti. La firma del rogito è avvenuta questa mattina nello studio del notaio Filippo Zabban. "La realizzazione del nuovo stadio e dell'intervento di rigenerazione urbana per l'area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club - scrivono le squadre -. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società". 🔗 Leggi su Agi.it

