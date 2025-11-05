San Siro | la proprietà passa dal Comune di Milano a Inter e Milan E la procura indaga

AGI - A quanto apprende l'AGI, Inter e Milan con il Comune di Milano hanno firmato l'atto di vendita di San Siro e delle aree circostanti. La firma del rogito è avvenuta questa mattina nello studio del notaio Filippo Zabban. "La realizzazione del nuovo stadio e dell'intervento di rigenerazione urbana per l'area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club - scrivono le squadre -. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - San Siro: la proprietà passa dal Comune di Milano a Inter e Milan. E la procura indaga

