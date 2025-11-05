San Siro la proprietà dello stadio passa a Milan e Inter Aperta inchiesta per turbativa d' asta

Firmato il rogito, stadio venduto per 197 miloni. Il progetto di un nuovo stadio affidato agli studi Foster + Partners e Manica. La procura di Milano indaga sulle procedure legate al bando di riqualificazione dell'impianto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - San Siro, la proprietà dello stadio passa a Milan e Inter. Aperta inchiesta per turbativa d'asta

