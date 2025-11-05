San Siro Inter oggi il rogito per la vendita ai nerazzurri e al Milan | ecco quanto pagano i due club!

Inter News 24 Le cifre e il progetto per il nuovo stadio. Quella di oggi è una giornata che segnerà la storia calcistica e urbanistica di Milano. Dopo novant’anni di proprietà pubblica, lo stadio Giuseppe Meazza e le aree limitrofe in zona San Siro passeranno ufficialmente nelle mani di Inter e Milan. È in programma, infatti, il rogito notarile che formalizzerà l’operazione di compravendita da parte del Comune di Milano. Una chiusura attesa con ansia dopo che l’appuntamento era slittato la scorsa settimana per adempimenti finanziari. 🔗 Leggi su Internews24.com

