San Siro firmato il rogito Ma la procura apre un' inchiesta

Un tempismo strabiliante. Nel giorno in cui lo stadio di San Siro passa di proprietà, con la firma - proprio stamattina - del rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Inter e Milan, arriva la notizia che la procura di Milano sta indagando sulla compravendita con l'ipotesi di turbativa d'asta. La firma del rogito fa seguito alla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre: il prezzo di vendita di stadio e aree è di 197 milioni di euro. Secondo quanto apprende l'ANSA, proprio questa mattina, nell'ambito dell'inchiesta è stato sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promoter Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, e tra i promotori del comitato Sì Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - San Siro, firmato il rogito. Ma la procura apre un'inchiesta

