San Siro firmato il rogito | lo stadio passa a Inter e Milan Ma la Procura indaga per turbativa d' asta

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 5 novembre 2025 – L’atteso giorno è arrivato,  lo stadio di San Siro passa di proprietà: è stato firmato questa mattina il rogito che prevede la vendita della struttura e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Inter e Milan.  La firma del rogito fa seguito alla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre. Il prezzo di vendita di stadio e aree è di 197 milioni di euro. San Siro, nuovo stadio e nuovo quartiere: ci saranno 3.500 residenti in più. Tutte le ricadute del progetto Sulla compravendita dello stadio di San Siro, per il quale è è stato firmato il rogito notarile, la Procura di Milano sta indagando per turbativa d'asta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

