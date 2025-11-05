San Siro | ecco le firme per il rogito La Scala del calcio a Milan e Inter

La data del 5 novembre diventa storica per il Comune di Milano e per i milioni di tifosi di Inter e Milan. Lo stadio di San Siro non più di proprietà del Comune ma è stato acquistato dai due club calcistici della città. Il rogito per il trasferimento della proprieta’ dello stadio San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter è stato firmato nello studio del notaio Filippo Zabban, in centro citta’. Si è trattato di una corsa contro il tempo per ottenere le necessarie garanzie finanziarie, visto che per la firma ufficiale e’ stato necessario che prima arrivassero nelle casse comunali i capitali da parte degli istituti di credito coinvolti (in testa Banco Bpm tra quelli italiani). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - San Siro: ecco le firme per il rogito La Scala del calcio a Milan e Inter

