San Siro è ufficialmente di Inter e Milan | ora lo abbatteranno per farci un nuovo stadio

E’ ufficiale: Milan, Inter e il Comune di Milano hanno firmato il rogito. San Siro appartiene ai due club, che ora potranno raderlo al suolo per farsi un nuovo stadio. L’atto notarile, conferma il Comune in una nota, “è stato firmato dal Comune di Milano e dalla società Stadio San Siro S.p.A., nella giornata odierna”, e riguarda “la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell’ambito del vigente Piano di Governo del Territorio, quale ‘Grande Funzione Urbana San Siro'”. La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano “un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club”, dice – sempre in una nota – il Milan, parlando anche di “importante traguardo” che “riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

