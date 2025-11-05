Si è arrivati ai giro di boa, è stato siglato l’atto di vendita dello stadio di San Siro. “Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e delle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo che permetterà di creare valore e supporto della Crescita sostenibile di entrambe . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - San Siro è ufficialmente di Inter e Milan, la Procura apre inchiesta per turbativa d’asta