San Siro è ufficialmente di Inter e Milan la Procura apre inchiesta per turbativa d’asta

Ildifforme.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è arrivati ai giro di boa, è stato siglato l’atto di vendita dello stadio di San Siro. “Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e delle rispettive proprietà, RedBird e fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo che permetterà di creare valore e supporto della Crescita sostenibile di entrambe . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

san siro 232 ufficialmente di inter e milan la procura apre inchiesta per turbativa d8217asta

© Ildifforme.it - San Siro è ufficialmente di Inter e Milan, la Procura apre inchiesta per turbativa d’asta

Altri contenuti sullo stesso argomento

san siro 232 ufficialmenteSan Siro diventa ufficialmente di Inter e Milan: firmato il rogito che segna una svolta storica per Milano - La cerimonia di firma si &#232; svolta nello studio del notaio Filippo Zabban, nel centro di Milano, tra le 10 e le 12 di questa mattina. gonfialarete.com scrive

san siro 232 ufficialmenteSan Siro passa a Milan e Inter per 197 milioni: firmato il rogito - Stamattina, infatti, &#232; stato firmato il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da ... Segnala corrieredellosport.it

san siro 232 ufficialmenteSan Siro venduto a Inter e Milan, &#232; ufficiale! Intanto la Procura indaga, ecco per quale reato - Firmato il rogito che sancisce il passaggio di proprietà dello stadio e delle aree limitrofe dal Comune di Milano alle due società ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: San Siro 232 Ufficialmente