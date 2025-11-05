San Siro è di proprietà di Inter e Milan | ora è ufficiale! Firmato il rogito per la cessione dello stadio

di Giuseppe Colicchia ai due club meneghini. Dopo 90 anni, lo stadio Giuseppe Meazza cambia ufficialmente proprietà. Quella di oggi è una giornata storica per Milano: Inter e Milan hanno firmato l’atteso rogito per il trasferimento della proprietà di San Siro e delle aree limitrofe. La “Scala del calcio”, dal 1935 di proprietà del Comune di Milano, passa così definitivamente nelle mani dei due club cittadini. Come riportato da Il Sole 24 Ore Radiocor, l’operazione si è conclusa nelle prime ore della mattina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro è di proprietà di Inter e Milan: ora è ufficiale! Firmato il rogito per la cessione dello stadio

