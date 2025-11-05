San Siro è di Milan e Inter | firmato il rogito sulla vendita dello stadio e dell’area

Lo stadio San Siro passa a Inter e Milan. È stato infatti firmato questa mattina – 5 novembre – il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano alle due società milanesi. Questo il comunicato congiunto delle due società milanesi. “FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante. La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - San Siro è di Milan e Inter: firmato il rogito sulla vendita dello stadio e dell’area

Argomenti simili trattati di recente

22.45 ? Giuseppe Meazza/San Siro Milan: Maignan, De Winter, Pavlovic, Gabbia, Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Leao, Nkunku, Bartesaghi Roma: Svilar, Cristante, N'Dicka, Zeki Çelik, Hermoso, Mancini, Kone, Soule, Wesley, El Aynaoui, Dyb - facebook.com Vai su Facebook

San Siro è di Milan e Inter: firmato il rogito sulla vendita dello stadio e dell’area - Lo stadio San Siro passa a Inter e Milan: firmato oggi il rogito che sancisce la vendita dell'impianto dal Comune alle società ... Riporta ilfattoquotidiano.it

San Siro, lo stadio venduto a Inter e Milan per 197 milioni. Ma la Procura indaga per «turbativa d'asta» - È stato firmato questa mattina il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Inter ... Si legge su msn.com

Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto - Lo stadio Giuseppe Meazza diventa ufficialmente proprietà di Inter e Milan. Come scrive m.tuttomercatoweb.com