San Siro diventa ufficialmente di Inter e Milan | firmato il rogito la Procura indaga per turbativa d’asta

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il passaggio di proprietà. Lo stadio di San Siro cambia ufficialmente proprietario. Nella mattinata di oggi, 5 novembre, è stato firmato il rogito notarile che sancisce la vendita dell’impianto e delle aree circostanti dal Comune di Milano ai due club cittadini, Inter e Milan. L’operazione, approvata con la delibera del Consiglio comunale del 29 settembre, prevede un corrispettivo complessivo di 197 milioni di euro. Le dichiarazioni dei club. In un comunicato congiunto, Inter e Milan hanno definito l’accordo “ un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambe le società”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - San Siro diventa ufficialmente di Inter e Milan: firmato il rogito, la Procura indaga per turbativa d’asta

News recenti che potrebbero piacerti

#SanSiro diventa proprietà di #Inter e #Milan: il comunicato congiunto - X Vai su X

️ ROGITO FIRMATO: San Siro diventa di proprietà di Milan e Inter ( @lorenzodeangelis_ ) - facebook.com Vai su Facebook

San Siro diventa ufficialmente di Inter e Milan: firmato il rogito che segna una svolta storica per Milano - La cerimonia di firma si è svolta nello studio del notaio Filippo Zabban, nel centro di Milano, tra le 10 e le 12 di questa mattina. Si legge su gonfialarete.com

San Siro diventa ufficialmente dei club: Inter e Milan firmano il rogito e aprono una nuova era per Milano - Con la firma del rogito, Inter e Milan diventano proprietarie di San Siro e delle aree circostanti, sbloccando il progetto del nuovo stadio entro il 2031, mentre la Procura valuta la regolarità della ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu

Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto - Lo stadio Giuseppe Meazza diventa ufficialmente proprietà di Inter e Milan. Si legge su tuttomercatoweb.com