San Siro arriva la storica firma ma la procura indaga | cosa succede

Ci sono giorni in cui la cronaca e la storia si intrecciano, e ciò che dovrebbe essere una festa si trasforma in un caso giudiziario. È quanto accaduto a Milano, dove il passaggio di proprietà dello stadio di San Siro – simbolo del calcio italiano e teatro di decenni di emozioni – ha assunto contorni ben più complessi del previsto. Mentre il Comune completava la cessione dell’impianto alle due società calcistiche milanesi, la procura di Milano annunciava l’apertura di un’indagine sulla compravendita con l’ipotesi di turbativa d’asta. Leggi anche: Milan, niente fuga in vetta: il Pisa impone il 2-2 a San Siro Un tempismo che lascia sorpresi, e che inevitabilmente alimenta interrogativi su una vicenda che tocca tanto la dimensione sportiva quanto quella amministrativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - San Siro, arriva la storica firma ma la procura indaga: cosa succede

