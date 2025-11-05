San Siro acquistato da Milan e Inter per 197 mln€ firmato rogito e pagata prima rata da 73 mln procura indaga per turbativa d’asta

5 nov 2025

Il nuovo stadio di San Siro è stato acquistato da Milan e Inter con un rogito che include anche le aree circostanti. L’investimento complessivo è di 197 milioni di euro, con un contributo di 22 milioni dal Comune di Milano, mentre restano le resistenze dei comitati e l’indagine della Procura per tur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

san siro acquistato milanSan Siro a Inter e Milan, affare finanziato da Goldman Sachs e J.P. Morgan: costi e dettagli - Morgan i due grandi finanziatori dell’operazione che porterà Inter e Milan a costruire il nuovo stadio di Milano. Scrive tuttomercatoweb.com

san siro acquistato milanSan Siro venduto a Inter e Milan, è ufficiale! Intanto la Procura indaga, ecco per quale reato - Firmato il rogito che sancisce il passaggio di proprietà dello stadio e delle aree limitrofe dal Comune di Milano alle due società ... Segnala tuttosport.com

san siro acquistato milanSan Siro è ufficialmente di proprietà di Milan e Inter - Mercoledì mattina c’è stato il rogito per la cessione dello stadio di San Siro alle squadre di calcio Milan e Inter, cioè l’atto dal notaio che formalizza la vendita (da parte del comune di Milano) e ... Scrive ilpost.it

