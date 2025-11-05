San Siro acquistato da Milan e Inter per 197 mln€ firmato rogito e pagata prima rata da 73 mln procura indaga per turbativa d’asta

Il nuovo stadio di San Siro è stato acquistato da Milan e Inter con un rogito che include anche le aree circostanti. L’investimento complessivo è di 197 milioni di euro, con un contributo di 22 milioni dal Comune di Milano, mentre restano le resistenze dei comitati e l’indagine della Procura per tur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - San Siro acquistato da Milan e Inter per 197 mln€, firmato rogito e pagata prima rata da 73 mln, procura indaga per turbativa d’asta

