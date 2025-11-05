San Nicolò cane azzannato da un Pitbull libero | È accaduto in pochi secondi ci ha sorpreso alle spalle
Stava passeggiando con il cane, quando un Pitbull lasciato libero si è scagliato contro il suo meticcio e lo ha morsicato al collo. È successo ieri pomeriggio, martedì 4 novembre, in località Lampugnana a San Nicolò, attorno alle 15,30. «Tutto si è consumato in una frazione di secondi» racconta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
