San Martino Valle Caudina furti nei supermercati | arrestate quattro persone
Ieri sera i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, hanno arrestato 4 persone, ritenute responsabili di “furto aggravato continuato in concorso”.L’azione criminosa si è sviluppata nel pomeriggio di ieri, quando 4 persone, due donne e due uomini, tutti rumeni domiciliati nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
ENZO GRAGNANIELLO in concerto 8 Novembre 2025 San Martino Valle Caudina (Avellino) #sanmartinovallecaudina #sanmartinovallecaudina #enzogragnaniello - facebook.com Vai su Facebook
San Martino Valle Caudina, la voce di Enzo Gragnaniello apre la Sagra del Cicatiello - SAN MARTINO VALLE CAUDINA – Sta per tornare uno degli appuntamenti più amati della tradizione locale: la Sagra del Cicatiello 2025, in programma l’8, 9 e 11 novembre. Lo riporta irpinianews.it
Pendolari del furto nei supermercati: i Carabinieri arrestano 4 rumeni - Ieri sera i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, hanno arrestato 4 persone, ritenute responsabili di “furto aggravato continuato in concorso”. irpinianews.it scrive
Agguato in strada a San Martino Valle Caudina: ferito un boss emergente e il nipote - Agguato di camorra a San Martino Valle Caudina, dove due persone sono rimaste ferite in una sparatoria in strada, nei pressi di piazza Guido Dorso. fanpage.it scrive