San Martino Valle Caudina AV | pendolari del furto nei supermercati – i Carabinieri arrestano 4 rumeni

Bloccati dai Carabinieri di San Martino Valle Caudina con la refurtiva a bordo: merce per oltre 1.500 euro recuperata e restituita ai negozi.. Ieri sera i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, hanno arrestato 4 persone, ritenute responsabili di “ furto aggravato continuato in concorso ”. L’azione criminosa si è sviluppata nel pomeriggio di ieri, quando 4 persone, due donne e due uomini, tutti rumeni domiciliati nel napoletano in un campo nomadi e già gravati da diversi precedenti di polizia anche specifici, si fingono clienti del supermercato simulando una spesa, che in realtà non faranno mai. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it