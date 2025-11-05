San Marcellino ricorda le vittime della strada | una panchina bianca per non dimenticare

Casertanews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 16 novembre 2025 il Comune di San Marcellino celebrerà la Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada con una toccante cerimonia nella Villa Comunale di Via Capua, a partire dalle ore 10.00. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Genova, San Fruttuoso ricorda le vittime della strada: una fiaccolata il 22 settembre - Lunedì 22 settembre, il quartiere genovese di San Fruttuoso ospiterà una fiaccolata in memoria di chi ha perso la vita in ... Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: San Marcellino Ricorda Vittime