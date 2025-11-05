San Marcellino ricorda le vittime della strada | una panchina bianca per non dimenticare
Domenica 16 novembre 2025 il Comune di San Marcellino celebrerà la Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada con una toccante cerimonia nella Villa Comunale di Via Capua, a partire dalle ore 10.00. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
