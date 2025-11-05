di Gabriele Acerboni PISTOIA Una fusione tra cultura italiana, inglese e nipponica dove ogni personaggio concorre a impersonificare l’allegoria di un’arte: un esercito positivo che San Giorgio guida come un condottiero alla battaglia contro il "drago della noia" che assedia le città, nel tentativo di farle sprofondare nell’apatia e nell’indifferenza. È il significato che porta con sé " San Giorgio contro la noia ", il murale lungo dodici metri e alto due inaugurato ieri al Circolo Aziendale Hitachi, nel suo auditorium Spazio 77, di via Ciliegiole. L’autore ha voluto omaggiare non solo questo luogo che ospita l’opera, ma anche tutti quelli nei quali si offrono momenti di cultura e spettacolo come strumenti di aggregazione e socialità, baluardi del vivere civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’San Giorgio contro la noia’. Un murale per il circolo Hitachi. Grazie ai talenti del liceo artistico