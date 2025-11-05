Samsara verdetto ribaltato in Appello | nessuna occupazione abusiva di demanio

Dopo un complesso iter processuale, si è conclusa con un esito completamente favorevole per gli imputati la vicenda giudiziaria nota come il?caso Samsara?, a Gallipoli. La. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Samsara, verdetto ribaltato in Appello: nessuna occupazione abusiva di demanio

