Sampdoria testa alla sfida contro il Venezia | il report dell’allenamento odierno e le ultime sui doriani
Sampdoria, lavoro intenso a Bogliasco in vista della trasferta di Venezia. I ragazzi di Gregucci trascorreranno qualche giorno in ritiro. Prosegue senza sosta la preparazione della Sampdoria in vista della delicata trasferta di Venezia, in programma sabato 8 novembre alle ore 19:30 allo stadio “Penzo” e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Juventus-Sampdoria 2-0 | Serie A ️ La Juventus di Marcello Lippi conquista i tre punti grazie a una doppietta di Filippo Inzaghi, decisivo al Delle Alpi. Prestazione solida e concreta dei bianconeri, che volano in testa alla classifica con 16 punti. La Sampdo - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria, Ferrari ci sarà per la sfida con il Venezia? Ecco cosa filtra in vista della 12a giornata - Sampdoria, lo staff tecnico blucerchiato monitora la situazione del difensore classe 94′ in vista della trasferta veneta La preparazione della Sampdoria entra nel vivo in vista della cruciale sfida es ... Secondo sampnews24.com
Crisi Sampdoria: in ritiro per preparare la sfida al Venezia - Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Mantova, i blucerchiati hanno ripreso gli allenamenti a Bogliasco, ma mercoledì, ... Lo riporta genovatoday.it
Verso Venezia-Sampdoria, Michael Svoboda: è la nostra grande occasione. Le parole - Il capitano del Venezia Michael Svoboda ha parlato in vista del prossimo impegno dei lagunari contro la Sampdoria allo stadio ... Si legge su clubdoria46.it