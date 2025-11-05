Sammontana una storia italiana di gelato | dal Barattolino alla Coppa d' Oro

È un viaggio che parte dalla Toscana negli anni Cinquanta quello di Sammontana, oggi uno dei marchi simbolo del gelato italiano. Un percorso che ha accompagnato generazioni di famiglie, dalle prime produzioni artigianali al successo dei grandi classici come il Barattolino e la Coppa Oro. Le origini. Sammontana nasce a Empoli nel 1948 da Romeo Bagnoli, che acquista un bar latteria. Il nome deriva dalla vicina Fattoria Sammontana, situata nel vicino comune di Montelupo Fiorentino, da cui la famiglia Bagnoli acquista il latte fresco. La latteria avvia una piccola produzione di gelato, nel 1948 il figlio maggiore di Romeo, Renzo Bagnoli insieme ai fratelli Sergio e Loriano inizia a produrre gelato anche per la vendita fuori dal territorio di Empoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sammontana, una storia italiana di gelato: dal Barattolino alla Coppa d'Oro

