È una crisi profonda quella che attanaglia l’Inter SM Sammaurese e i primi a farne le spese come succede in questi momenti sono gli allenatori: la società ha deciso di esonerare Giuseppe Lorenzo che quindi è stato il tecnico dei giallorossi per appena tre turni senza riuscire a raccogliere punti. Adesso si aspetta di capire chi sarà a prendere in mano una situazione obiettivamente difficile, la Sammaurese oggi è penultima con quattro punti, frutto della vittoria sul Castelfidardo e del pareggio con il Giulianova, ha segnato appena sei reti e ne ha subite venti. Numeri che fanno capire come serva una svolta immediata e decisa, svolta che dovrà guidare il nuovo tecnico ma di sicuro dovrà passare anche da innesti che necessitano in una rosa che sta denunciando evidenti lacune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sammaurese, si ricambia. Via Lorenzo, in pole Antonioli