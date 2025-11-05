Salvata da un' asta una preziosa tela di Luca Giordano esposta a Palazzo Grimani
Un piccolo gioiello dell'arte romano-napoletana del seicento, ma anche un esempio di fruttuosa collaborazione istituzionale. La “Samaritana al pozzo” di Luca Giordano (Napoli, 1634-1705) che è da oggi esposta a Palazzo Grimani - istituto parte dei Musei archeologici di Venezia e Laguna - è tutto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
LA SINTESI / venerdì 24 ottobre 2025 All’asta, oggi, troverete la Simca 1100 LX del ‘79, salvata dalla pressa e legittimamente pagata agli eredi del proprietario, a Inverigo. Già proprietario della villa che sta vendendo l’agenzia Immobilvale, di Valentina Ferrari, - facebook.com Vai su Facebook
La tela salvata dai malviventi ritorna in chiesa - Sono diversi i grazie da pronunciare: alla devozione, certo, ma pure all’attaccamento dei cittadini di Poggiridenti ai propri beni storico- Scrive ilgiorno.it
Recuperata preziosa tela del ‘600 - Era finito nella vetrina di un negozio, tra gli addobbi di Natale, il prezioso dipinto di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier D’Arpino, recuperato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio ... ilsecoloxix.it scrive