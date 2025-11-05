Salvata da un' asta una preziosa tela di Luca Giordano esposta a Palazzo Grimani

Veneziatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piccolo gioiello dell'arte romano-napoletana del seicento, ma anche un esempio di fruttuosa collaborazione istituzionale. La “Samaritana al pozzo” di Luca Giordano (Napoli, 1634-1705) che è da oggi esposta a Palazzo Grimani - istituto parte dei Musei archeologici di Venezia e Laguna - è tutto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

