Salute chi abita in provincia di Venezia entra gratis alla Peggy Guggenheim Collection
È l’appuntamento immancabile dell’autunno veneziano: dal 19 al 23 novembre 2025, in occasione della Festa della Madonna della Salute, la Collezione Peggy Guggenheim apre le sue porte gratuitamente ai cittadini.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNel corso della settimana. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
