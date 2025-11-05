Salute a tavola Calabrese | Ecco perché masticare bene è fondamentale

Periodicodaily.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Mangiare in modo corretto per tenere il peso sotto controllo significa anche masticare in maniera regolare. 'Ingurgitare' il cibo è controproducente anche quando si parla di confronto con la bilancia. "Perché masticare è importante? Ingurgitare è sbagliato", dice il professor Giorgio Calabrese, nutrizionista, a La volta buona. "Masticare significa attivare enzimi ptialinici nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

Allerta Ministero della Salute, fateli sparire da tavola: sono contaminati - Dal Ministero della Salute arriva un'altra segnalazione che riguarda un prodotto molto diffuso nelle nostre case. Riporta diregiovani.it

Dalla tavola alla salute: tradizione, sicurezza e sostenibilità alimentare, un convegno a Poppi - ARezzo, 5 settembre 2025 – Dalla tavola alla salute: tradizione, sicurezza e sostenibilita' alimentare, un convegno a Poppi. lanazione.it scrive

Salute: Croce Rossa, domani tavola rotonda sul tema “Sangue e plasma: sfide, strategie e soluzioni comuni” - Domani, a Roma, si terrà una tavola rotonda sul tema “Sangue e plasma: sfide, strategie e soluzioni comuni”, promossa dalla Croce Rossa italiana per riflettere sull’importanza della donazione di ... Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Salute Tavola Calabrese Perch233