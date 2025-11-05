Juve Stabia-Bari, valida per la 10ª giornata, verrà recuperata alle 19.30 di giovedì 4 dicembre. La gara in programma allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia era stata rinviata dalla Lega lo scorso 29 ottobre "a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia s.r.l.". Nel frattempo, sono arrivati cambiamenti importanti per alcune avversarie del Cesena in campionato. Lo Spezia e la Sampdoria hanno infatti appena ufficializzato l’arrivo di nuove figure importanti per la panchina, dopo un inizio di campionato davvero complicato per entrambe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salta la terza panchina. Lo Spezia cambia