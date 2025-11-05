Salò richiesto il natante che travolse e uccise due turisti

Salò (Brescia), 5 novembre 2025 – Christian Teismann rivuole il natante con cui nella notte del 19 giugno 2021, l’amico Patrick Cassen, che era alla guida, ha travolto un gozzo di legno, su cui si trovavano Greta Nedrotti, 25 anni e Umberto Garzarella, 37 anni. La condanna. I due giovani, che stavano trascorrendo una serata sul lago, non hanno avuto scampo. Sono morti entrambi. I turisti tedeschi sono stati condannati in via definitiva: Cassen a 4 anni e 6 mesi, Teismann a 2 anni e 11 mesi. Con la conferma delle pene, è stata annullata la confisca dell’imbarcazione, permettendo a Teismann di tornare in tribunale a Brescia per riprendere possesso del natante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

