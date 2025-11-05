Fu una sorta di ’strage’ di malati di salmonellosi quella che costrinse a stare a casa 255 bambini di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, numerosi dei quali hanno subito delle lesioni, e 23 adulti tra il 21 e il 26 settembre dello scorso anno. L’infezione colpì numerose scuole della Piana servite dalla società di ristorazione in appalto Qualità & Servizi di Calenzano. Tra le scuole dell’infanzia, primarie e nido colpite rientra anche Carmignano, insieme a strutture presenti a Calenzano, Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Barberino del Mugello. Ieri il procuratore capo Luca Tescaroli fa sapere attraverso una nota che la procura ha chiuso le indagini su quell’ epidemia di salmonellosi che nel settembre 2024 colpì numerose scuole della Piana servite dalla stessa ditta di ristorazione e che ha causato il diffondersi di una tossinfezione alimentare, con manifestazione della malattia tra il 21 e il 26 settembre, come detto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Salmonellosi nelle scuole. Indagati tre dirigenti dell'azienda di ristorazione