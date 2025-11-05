Sabato e domenica eventi a ingresso gratuito. Sabato 8 novembre 2025, alle ore 19.00, presso l’Arco Catalano, in via Mercanti a Salerno, evento inaugurale per la III edizione di “Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Claai di Salerno, cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno, dalla Regione Campania e dalla Scabec, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, l’ Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso e il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, Ritorno ai Mercanti – “Uno sguardo sull’arte”: III edizione