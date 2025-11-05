Salerno Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte | III edizione

Zon.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato e domenica eventi a ingresso gratuito. Sabato 8 novembre 2025, alle ore 19.00, presso l’Arco Catalano, in via Mercanti a Salerno, evento inaugurale per la III edizione di “Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sullarte”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Claai di Salerno, cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno, dalla Regione Campania e dalla Scabec, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, l’ Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso e il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it

salerno ritorno ai mercanti 8211 uno sguardo sull8217arte iii edizione

© Zon.it - Salerno, Ritorno ai Mercanti – “Uno sguardo sull’arte”: III edizione

News recenti che potrebbero piacerti

Ritorno ai Mercanti –“Uno sguardo sull’arte”: presentato il programma della terza edizione - Per tutto il periodo rimarranno allestite le mostre permanenti a cura dell’Istituto Professionale F. Riporta salernotoday.it

salerno ritorno mercanti 8211Salerno, “Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte” - 30, presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, sarà presentata ufficialmente la III edizione di ... Scrive zon.it

salerno ritorno mercanti 8211Tutto pronto per la III edizione di “Ritorno ai Mercanti”: la presentazione - “Uno sguardo sull’arte”: questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre, dal 8 al 30 novembre 2025 proporrà un ricco cartellone presso l’Arco Catalano, in ... Si legge su salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Ritorno Mercanti 8211