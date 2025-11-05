Salerno lavori sulle strade | ecco dove
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono diversi i lavori di manutenzione delle strade che ripartiranno nel comune capoluogo. Un’apposita ordinanza disciplina i nuovi lavori che riguarderanno il rifacimento del manto, la scarificazione, la posa in opera ed il ripristino della segnaletica stradale. I lavori consentiranno di migliorare la sicurezza ed il comfort per passanti ed automobilisti delle nostre strade. Dopo aver completato l’asfaltatura di via Nizza,via Roberto Santamaria, via Arturo de Felice e via Giovanni Santoro, gli operai delle ditte specializzate, sotto la visione tecnica del settore Mobilità, si sposteranno nella zona orientale per il rifacimento pavimentazione stradale in via Trento,via Posidonia e via San Vincenzo de Paoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
