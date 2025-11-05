Salerno due arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti

Il 4 novembre, a Salerno, i Carabinieri della locale Sezione Operativa hanno arrestato per “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacentidue fratelli, in quanto, a seguito di perquisizione, sono stati trovati nella disponibilità di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso di circa 3,5 kg, cocaina, per un peso di circa 200 gr., crack, per un peso di circa 50 gr.. La somma in contanti di euro 3.740,00, verosimilmente provento dell’attività illecita, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Segui ZON.IT su Google News. 🔗 Leggi su Zon.it

