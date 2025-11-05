Salerno anziano immobilizzato e derubato durante la notte

L’uomo è stato sorpreso nel sonno, immobilizzato e derubato da tre ladri entrati nella sua abitazione ad Aquara, in provincia di Salerno. Un anziano di Aquara, in provincia di Salerno, è stato sorpreso nel sonno, immobilizzato e derubato da tre ladri entrati nella sua abitazione a pochi metri dal centro. I malviventi, dopo aver forzato . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Salerno, anziano immobilizzato e derubato durante la notte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Panchine rimosse a #Salerno, il quartiere si divide LEGGI QUI --> https://tinyurl.com/2f8rwsej Non è nemmeno iniziato ufficialmente il sit-in di partiti dell’opposizione e associazioni che un anziano finisce a terra, scivolando dal monumento dell’Abbraccio. - facebook.com Vai su Facebook

? Truffe agli anziani nel triangolo Napoli-Salerno-Milano: quindici indagati http://dlvr.it/TNg6lH #truffe #anziani #Napoli #Salerno #Milano - X Vai su X

Salerno, anziano immobilizzato e derubato durante la notte - L'uomo è stato sorpreso nel sonno, immobilizzato e derubato da tre ladri entrati nella sua abitazione ad Aquara, in provincia di Salerno. Scrive 2anews.it

Aquara, furto in appartamento. Anziano immobilizzato dai ladri e derubato - Paura ad Aquara durante la notte scorsa: un uomo anziano che vive da solo, a pochi metri dal centro, è stato raggiunto, nel suo appartamento, da ladri che lo hanno immobilizzato intimandogli di non ... Riporta infocilento.it