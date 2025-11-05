Salento incidente sulla statale | una morta un ferito Nel tardo pomeriggio

Tragedia sulla SS 275, nei pressi dello svincolo per Scorrano: una donna è morta e un uomo è rimasto ferito in un violento scontro frontale tra due auto nel tardo pomeriggio di oggi. La donna è deceduta sul colpo La vittima, che si trovava al volante di una Fiat 600, è deceduta sul colpo. L’impatto è stato talmente violento da incastrarla tra le lamiere del veicolo, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che stanno prestando le prime cure alle persone ferite, le cui condizioni non sono ancora note. Accertamenti in corso L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza e delimitata per consentire i rilievi tecnici. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Salento, incidente sulla statale: una morta, un ferito Nel tardo pomeriggio

