Sale a sette il numero degli italiani dispersi in Nepal ancora incerte le sorti del teramano Di Marcello

Chietitoday.it | 5 nov 2025

Ci sono altri 5 cittadini italiani dispersi in Nepal, oltre al teramano Marco Di Marcello e a Markus Kirchler, entrambi rimasti coinvolti nella valanga sullo Yalung Ri, costata la vita al 41enne Paolo Cocco, di Fara San Martino. Il suo corpo è stato recuperato nelle scorse ore. Come riporta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

