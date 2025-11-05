Sale a sette il numero degli italiani dispersi in Nepal ancora incerte le sorti del teramano Di Marcello
Ci sono altri 5 cittadini italiani dispersi in Nepal, oltre al teramano Marco Di Marcello e a Markus Kirchler, entrambi rimasti coinvolti nella valanga sullo Yalung Ri, costata la vita al 41enne Paolo Cocco, di Fara San Martino. Il suo corpo è stato recuperato nelle scorse ore. Come riporta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
