Sagrantino trek | il foliage trekking e degustazioni enologiche per conoscere il territorio in autunno
Tre appuntamenti, adatti a tutti, per immergersi nella natura tra i caldi colori del foliage dei vigneti del Sagrantino in autunno. Tre percorsi ad anello, accompagnati da Cristiano Ceppi di Mtb - Trekking Valle Umbra, guida escursionistica e ambientale Aigae, con partenza e arrivo in azienda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
