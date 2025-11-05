A 26 anni appena compiuti il centrale rossonero è già un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. Il suo valore aggiunto: è un "figlio del Vismara" e porta in squadra l'appartenenza milanista. In campionato è l'unico in rosa a non aver saltato nemmeno un minuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Saggio, lucido e futuro capitano? Gabbia, la colonna del Milan che studia da Modric