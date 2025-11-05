Saggio lucido e futuro capitano? Gabbia la colonna del Milan che studia da Modric
A 26 anni appena compiuti il centrale rossonero è già un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. Il suo valore aggiunto: è un "figlio del Vismara" e porta in squadra l'appartenenza milanista. In campionato è l'unico in rosa a non aver saltato nemmeno un minuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lo Zibaldino, un libro-saggio originale, dal titolo sorprendente, e nello stesso tempo rievocativo, ben costruito, lucido e prezioso che si legge con molta scioltezza che raccoglie con maestria testi di varia natura senza ordine logico e cronologico: piccole poesie - facebook.com Vai su Facebook