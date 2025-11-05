Saelemaekers | Sono tornato maturato So cosa vuol dire indossare la maglia del Milan

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, Alexis Saelemaekers ha parlato del suo ritorno al Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Saelemaekers: “Sono tornato maturato. So cosa vuol dire indossare la maglia del Milan “

"Auguro a #Saelemaekers di farsi tutti e due i crociati". Parole che arrivano dai canali Romani. Queste non sono persone. Non sono umani, ne dignitosi di condividere la nostra società. Un ragazzo di 25 anni a cui auguri di finire in stampelle. Fate schifo. - X Vai su X

Contro la Fiorentina out pure #Nkunku Gli altri assenti sono #Jashari, #Estupiñán, #Pulisic e #Rabiot Convocati #Balentien e #Sala Formazione probabile Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao - facebook.com Vai su Facebook

Saelemaekers a Mediaset: "Stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan. Non posso nascondere il mio amore per questo club" - Alexis Saelemaekers è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione del Milan: il belga, dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma, è tornato ... Secondo milannews.it

Saelemaekers: “Vedo analogie con l’anno dello scudetto. E con Allegri…” - "Penso che quest'anno stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan", ha detto Alexis Saelemaekers a Sportmediaset ... Da msn.com

Certezza Saelemaekers: "Milan a vita? Amo questo club. Allegri, che fiducia" - A pochi giorni dalla sfida contro il Parma, il giocatore del Milan Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per parlare. Segnala tuttomercatoweb.com